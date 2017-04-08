Руки прочь от Сирии – в США прошли протесты против авиаудара по базе "Шайрат"

Акции протеста против авиаударов США по военной базе Шайрат в пригороде Хомса в Сирии прошли во многих крупных города США.

В Нью-Йорке протестующие собрались у Trump Tower, на Юнион-сквер и на Манхэттене. Полиция задержала несколько наиболее активных митингующих.

В Лос-Анжелесе митингующие прошли по центру города с плакатами и флагами Сирийской Арабской республики.

Активисты несли портреты Башара Асада и плакаты с лозунгами "Руки прочь от Сирии" и "Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну в Сирии!". Люди скандировали антивоенные лозунги и протестовали против американского империализма.

В ночь на пятницу по приказу Дональда Трампа США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.



