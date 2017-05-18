Первый в РФ 3D-принтер для печати крупных изделий для космоса показали в Томске

Устройство предназначено для печати предметов весом до тонны и размером до трех кубических метров в удаленных районах на земных, космических и лунных станциях.

В принтере реализована высокопроизводительная технология 3D-печати металлических изделий — электронно-лучевая аддитивная технология (ЭЛАТ). Она позволяет выращивать/формировать изделия даже из трудносплавляемых сплавов (титана, тантала, вольфрама) со скоростью до 9 кг/ч.

По словам представителя одной из компаний, принимающей участие в разработке, в результате получается абсолютно сплошной однородный материал, свойства которого в некоторых случаях выше, чем у обычных литейных материалов, потому что фактически переплавка происходит в вакууме.