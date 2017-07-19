Порошенко в Грузии через границу поздоровался за руку с жителем Южной Осетии

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Грузию побывал на грузино-южноосетинской границе. Там он осмотрел в бинокль территорию соседнего государства, а также обменялся рукопожатием с жителем Южной Осетии, оказавшимся неподалеку по другую сторону пограничного забора.