Последние перед вторым туром выборов митинги Макрона и Ле Пен прошли во Франции

По словам основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона, второй тур выборов определяет будущее Франции. Он призвал сторонников "голосовать за контроль" и добиться победы.

Выступая перед избирателями, кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен отметила, что предпримет меры для обеспечения безопасности французов — в частности, закроет "радикальные мечети" и запретит "все исламистские организации, которые оскверняют нашу землю".

Во Франции 23 апреля прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

По результатам опроса компании OpinionWay, Макрон во втором туре может одержать победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%. Опрос проводился в период с 30 апреля по 2 мая, в нем приняли участие 1,9 тысячи французов от 18 лет.