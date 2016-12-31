Пусть сбудутся все наши мечты - Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент РФ отметил, что уходящий 2016 год был непростым, но трудности сплотили россиян и побудили открыть резервы для движения вперед.

"Главное – мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы работаем, работаем успешно, и у нас многое получается", — добавил он.

Глава государства поблагодарил соотечественников "за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России".

"Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царят радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки", — пожелал россиянам Путин.

Поздравление президента – одна из самых рейтинговых телепрограмм. После обращения главы государства в теле- и радиоэфире ровно в полночь транслируется знаменующий начало нового года сигнал точного времени – бой курантов Кремля. После этого исполняется государственный гимн страны.