Уйду, когда Господь призовет – долгожитель из Никарагуа о своем 117-летии

Максимо Гомес Эрнандес из Никарагуа 117 лет и он, возможно, старейший мужчина планеты. Эрнандес живет в небольшой деревне в муниципалитете Матагальпа. Он почти на три года старше обладателя рекорда Гиннесса Исраэля Криштала: Эрнандес родился 7 мая 1900 года, а Криштал — 15 сентября 1903-го.

Эрнандес потерял зрение из-за травмы глаза и последовавшей инфекции, сейчас у него ухудшается слух.

"Я уйду, когда Господь призовет меня. Я не могу сказать, сколько лет мне еще осталось прожить, я не знаю. Однажды ночью смерть меня настигнет”, — говорит он.

В апреле 2017 года в возрасте 117 лет скончалась итальянка Эмма Морано, считавшаяся старейшим человеком на Земле.