Топор вместо ножниц: как делает стрижки парикмахер-экстремал из Сибири

Стричь, а точнее рубить волосы с помощью топора мастер-парикмахер Даниил Истомин начал из-за желания привнести что-то новое в свою профессию. По его словам, он и раньше искал способы разнообразить привычный процесс: стриг людей с завязанными глазами, а также двумя парами ножниц сразу, держа их в обеих руках.

"Топором делать все проще, чем в обычной стрижке. Одним ударом создается то, что ножницами делается в десять срезов", — сказал он и добавил, что для профессионала такой способ не представляет сложности.

Среди коллег новосибирского мастера в мире немало тех, кто стремится сделать профессию парикмахера более интересной. Так красноярец Денис Юшин странствует по миру и делает стрижки в самых необычных и экстремальных условиях – под водой, на воздушном шаре и даже на батуте. А палестинский парикмахер Рамадан Эдван, работающий в лагере для беженцев в секторе Газа, использует огонь для укладки волос.



