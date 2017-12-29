Крупный пожар в торговом центре в Мумбаи

Пожар вспыхнул в торговом комплексе Kamala Mills в Мумбаи в ночь на 29 декабря. По сообщениям СМИ, жертвами ЧП стали по меньшей мере 15 человек, десятки пострадали. Сначала загорелся один из ресторанов — паб London Taxi, затем пламя распространилось по всем 12 этажам здания. По предварительной информации, причиной пожара послужило короткое замыкание.