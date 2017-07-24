Смертник на автомобиле подорвался в Кабуле. Кадры с места ЧП

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула утром 24 июля, в результате теракта погибли как минимум 35 человек, пострадали по меньшей мере 42 человека. По информации телеканала Tolo News, взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

Талибы взяли на себя ответственность за взрыв. Об этом сообщило агентство Пажвак.