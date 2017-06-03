Посетители рок-фестиваля Rock am Ring в Германии пели песни во время эвакуации

Сотрудники немецкой полиции задержали двух человек после сообщений об угрозе теракта на рок-фестивале Rock am Ring, который проходит в Нюрнберге.

По данным издания Welt, задержанные являются работниками субподрядчика, сотрудничающего с организаторами фестиваля, как минимум один из них — салафит. Их задержали из опасений, что они "что-то заложили на территории".

Ранее полиция эвакуировала более 90 тысяч посетителей рок-фестиваля. Организаторы мероприятия сообщили, что будут информировать посетителей о дальнейшем развитии событий через социальные сети и по радио.

Rock am Ring — один из крупнейших рок-фестивалей в Европе. В этом году он проходит со 2 по 4 июня. В фестивале принимают участие известные рок-группы Rammstein и Simple Plan, а также экс-вокалист манчестерской группы Oasis Лиам Галлахер, который организовал сольный концерт в поддержку семей жертв теракта произошедшего вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" в Великобритании.