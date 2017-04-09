Столкновение электрички и пассажирского поезда в Москве. Кадры с места ЧП

В субботу в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщили в РЖД.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест, говорится в сообщении.

Восемь пострадавших при столкновении поездов остаются в больницах, в том числе трое детей и два гражданина Белоруссии, сказал замдиректора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

"Да, есть иностранные граждане — это два гражданина республики Беларусь, остальные — жители Москвы и Московской области. Всего восемь человек находятся сейчас в стационарах города Москвы, из них трое — дети. У всех состояние оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному", — сказал Гуменюк РИА Новости, отметив, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По факту столкновения поездов ведомство ведет проверку, в ходе которой планируется оценить все обстоятельства сложившейся ситуации и действия причастных к ней лиц.