Восьмой день АрМИ-2017: Россия лидирует 13 конкурсах из 28

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Россия занимает первое место по итогам восьми дней Армейских международных игр – 2017. Второе место у Китая – команды из Поднебесной ведут в 7 дисциплинах. Следом, лидируя в 3 конкурсах, идет Казахстан.

Во многих соревнованиях начались финальные этапы. В Элисте стартовала третья часть конкурса "Военное ралли" — "Командная гонка", которая пройдет по по маршруту Элиста-Волгоград по трассе протяженностью 320 км со специальным участком 280 км. В Китае военные примут участие в финале "Десантного взвода". 8 августа в Алабино пройдет полуфинал "Танкового биатлона".

АрМИ-2017 проводятся с 29 июля по 12 августа в России, Китае, Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. Завершатся игры 12 августа.



