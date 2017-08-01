Третий день АрМИ-2017: покорение скал, стрельба из минометов и запуск дронов

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Китайская сборная показала лучшее время третьего дня "Танкового биатлона" в индивидуальной гонке. Этап проходил в подмосковном Алабине. Китайский экипаж прошел дистанцию за 23 минуты 22 секунды.

Команда из Поднебесной также победила в стартовом этапе соревнований среди десантников. На втором месте расположилась Россия, третьим стал коллектив из Казахстана.

Кроме того, участники игр состязались в точности стрельбы из минометов, преодолении полосы препятствий и ведении огня по мишеням из различных положений. Параллельно на полигоне в Китае проходили соревнования экипажей боевых машин пехоты, а в Казахстане силами мерились расчеты боевых беспилотников.

Армейские игры, которые проходят в 5 странах, продлятся до 12 августа. Россия участвует во всех 28 дисциплинах.