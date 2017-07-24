Лучшие моменты XIII авиакосмического салона МАКС-2017

Тринадцатый международный авиакосмический салон МАКС-2017 прошел в подмосковном Жуковском. За шесть дней авиашоу посетили свыше 450 тысяч человек. Зрители увидели такие новинки, как легкий многоцелевой истребитель МиГ-35, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 и вертолет-трансформер Ми-8АМТ, способный за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский. Более тысячи компаний-участниц подписали контрактов на 400 млрд рублей.



