Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в США

Американские военные 3 мая провели вторые за неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Запуск состоялся около 3.00 по местному времени (13.00 мск) с базы Ванденберг в штате Калифорния. Ракета пролетела более четырех тысяч миль и упала в воды Тихого океана. Первое испытание Minuteman III прошло 26 апреля.

Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Сейчас это единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования, принятая на вооружение в США. Всего у американской армии есть 450 таких ракет, они останутся на вооружении как минимум до 2020 года.