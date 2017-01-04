Боевое дежурство крейсера "Адмирал Кузнецов" в Сирии. Видео Минобороны РФ

Авианосная группа Северного флота успешно решает задачи по обеспечению военно-морского присутствия в восточных районах средиземного моря, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Корабельная группа Северного флота отправилась в поход в Средиземное море 15 октября. В ее состав вошли авианосец "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что авиация с аэродрома Хмеймим и истребители Су-33 с крейсера "Адмирал Кузнецов" привлекались к нанесению ударов по террористам в Сирии.