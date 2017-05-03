Азы мастерства от "Девушки-оркестра" из Бишкека: народные мелодии на древней лютне

Мария Наумова в совершенстве владеет десятью музыкальными инструментами, среди которых есть комуз – древняя киргизская трехструнная щипковая лютня с длинной тонкой шейкой.

Девушка регулярно выступает на российской военной авиабазе в Канте, а также в Киргизско-Бишкекской епархии.

Местные СМИ называют Марию мостом дружбы между Киргизией и Россией. Сама же девушка говорит, что несет в себе обе эти культуры и соединяет их.

Кроме игры на музыкальных инструментах, Мария Наумова еще занимается танцами, где тоже достигла успехов. Также девушка становилась победительницей различных фестивалей и была участницей известного телевизионного шоу "Минута славы".