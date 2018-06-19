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Летим недорого и в пижаме! Как сделать авиаперелет дешевле и удобнее
08:0019.06.2018
(обновлено:18:12 23.06.2018)
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Девушки
© Depositphotos / Syda_Productions

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Как полететь бизнес-классом по цене "эконома" и почему авиабилеты не стоит покупать в пятницу — в разгар высокого сезона, когда кажется, что дешевых билетов уже не найти, эксперты рынка поделились советами, как сэкономить на перелетах и устроиться на борту авиалайнера с максимальным комфортом. О полезных ноу-хау при покупке билета и в самолете — в материале РИА Новости.

Поймать предложение

© Depositphotos / cunaplus
© Depositphotos / cunaplus
Российский турист в ретро-такси Гаваны
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Большинство российских туристов тратят деньги "с умом"

Конечно, универсальное правило — чем раньше, тем дешевле — работает, но и тем, кто не успел, расстраиваться не стоит. "Согласно нашим исследованиям, разница в стоимости при раннем бронировании и покупке авиабилета в последний момент может достигать 60-80 процентов, — говорит генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев. — Однако так бывает не всегда. Например, перед майскими праздниками мы зафиксировали падение цен".

Сейчас большая часть интернет-сервисов по бронированию билетов позволяют отслеживать стоимость перелета и ловить самые интересные предложения. Туристу достаточно лишь настроить эту опцию и получать уведомления о колебании минимальной цены.

Maximum/minimum stay

© AP Photo / Martin MejiaРадужные горы в Перу
© AP Photo / Martin Mejia
Радужные горы в Перу

Эксперты поясняют, что многое зависит от дня недели. Обычно цены выше в пятницу и выходные. Также сильно влияют праздники, школьные каникулы. Если есть возможность, лучше искать авиабилеты с разбросом в три-пять дней от даты предполагаемой поездки.

Центральный пляж в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Названы самые дешевые туры на море в конце июня

"В тарифных правилах для авиабилетов есть понятие "maximum/minimum stay", то есть время, которое вы проведете в стране прилета, — поясняет специалист по связям с общественностью "Туту.ру" Тимур Юсупов. — Обычно для минимальных тарифов minimum stay означает, что необходимо быть в пункте назначения в ночь с субботы на воскресенье".

Если стоимость билета с четверга по субботу неоправданно высока, есть смысл проверить возврат в другой день недели — велика вероятность, что цена станет намного приятнее.

"Так же и с maximum stay, — говорит эксперт. — Здесь минимальные тарифы предполагают, что вы вернетесь домой не позднее чем через месяц после прилета. Таким образом, 29 дней отдыха экономичнее, чем 33 дня, и не только из-за сэкономленных ночей в отеле".

Во вторник — дешевле

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкИнформационное табло пункта обмена валюты
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Информационное табло пункта обмена валюты

В период сильной волатильности рубля цены тоже зависят от дня недели. "Если рубль стремительно падает, покупать билет лучше до конца вторника, — советует Александр Сизинцев. — Если, наоборот, укрепляется — то со среды".

Бортпроводница рейса SU 1307 авиакомпании Аэрофлот во время подготовки к рейсу в салоне самолета А-321 на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дело в том, что взаиморасчет между авиакомпаниями осуществляется по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, который пересматривается еженедельно в ночь со вторника на среду. Таким образом, до вторника действует валютный курс предыдущей недели.

Еще одна рекомендация — лететь туда и обратно одной авиакомпанией. Билет "туда и обратно" обычно обходится дешевле, чем отдельные билеты "туда" и "обратно" у разных авиакомпаний.

Бизнес по цене эконома

© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubaiВ салоне бизнес-класса авиакомпании Flydubai
© Фото : предоставлено авиакомпанией flydubai
В салоне бизнес-класса авиакомпании Flydubai

Если билет уже приобретен, есть несколько способов сделать перелет более комфортным. Самый очевидный — пройти онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании, которая открывается чаще всего за сутки до перелета. У некоторых перевозчиков место в салоне при онлайн-регистрации можно выбрать бесплатно, а вот в аэропорту придется заплатить.

Также при регистрации порой удается повысить класс обслуживания. Иногда такой вариант существенно дешевле, чем покупка билета повышенной комфортности заранее.

Россия, Озеро Баскунчак
© Фото : из личного архива Александра Андреева
Бросить все и уехать куда глаза глядят: как путешествовать недорого

Есть и бесплатный, но рискованный способ. "Понадейтесь на авось. В экономклассе случается овербукинг. Тогда вас посадят в бизнес-класс, — рассказывает PR-директор Biletix и по совместительству кругосветный путешественник Григорий Луговой. — Мне так везло два раза, и благодаря чистой случайности я летал бизнес-классом в Нью-Йорк и Минеральные Воды".

Для этого нужно прийти на регистрацию одним из последних. Однако риск довольно высок — гораздо вероятнее получить место в самом конце самолета.

На рейс — в пижаме и тапочках

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПассажир в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажир в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
© Depositphotos / edmond77
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"Как показали данные нашего опроса, самое желанное место у пассажиров — у окна, — говорят в "Туту.ру". — Здесь вас не заденут проезжающей тележкой с едой, не зажмут с двух сторон упитанные соседи (если такие вдруг попадутся)". Но при походе в туалет придется беспокоить попутчиков.

"Если вы летите вдвоем по не сильно востребованному направлению в самолете с тремя рядом стоящими сиденьями, зарегистрируйтесь так, чтобы между вами осталось свободное место, — советует Григорий Луговой. — Скорее всего, его не займут, и весь ряд кресел окажется в вашем распоряжении".

Еще один совет — взять с собой тапочки и даже домашнюю одежду: "Во время моего ночного перелета из США в Австралию я заметил людей в пижамах! Это позволит вам чувствовать себя совсем по-домашнему".

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Бельгия
2
Тунис
Матч идёт
0
Республика Корея
1
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
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