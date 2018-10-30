Составлен рейтинг городов, больше всего зарабатывающих на туризме

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) опубликовал свой ежегодный отчет о городах с наибольшим вкладом туризма в ВВП, и на первом месте оказался Шанхай с показателем в 35 миллиардов долларов, сообщает АТОР.

На втором месте рейтинга расположился Пекин (32,5 миллиарда долларов), на третьем — Париж (28 миллиардов долларов). Замкнули пятерку Орландо и Нью-Йорк. Также в десятку вошли Токио, Бангкок, Мехико, Лас-Вегас и Шэньчжэнь.

Таким образом, в рейтинге оказались сразу три китайских города, три американских, два азиатских и всего лишь один европейский. Кстати, и во второй десятке рейтинга европейские города представлены дважды: Лондон на 12 месте, Мюнхен – на 20-й позиции.

Москва заняла в общемировом рейтинге 35-е место: вклад туризма в ВВП российской столицы эксперты WTTC оценили в 5,4 миллиардов долларов, причем 4,5 миллиардов долларов ей принес въездной туризм. Соседями Москвы в этом списке стали китайский Чэнду и Стокгольм.