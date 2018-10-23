Тело британского туриста вернули из Египта без внутренних органов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Тело скончавшегося в Хургаде 62-летнего англичанина Дэвида Хамфриса вернули в Великобританию без внутренних органов, сообщает The Sun.

Во время отдыха турист жаловался на боли в груди. Его осмотрел врач отеля, после чего Хамфриса отвезли в больницу Хургады, где ему выписали антибиотики. Спустя несколько дней, 18 сентября, он скончался, когда играл с внуками у бассейна. Вскрытие проводили египетские врачи, несмотря на протесты родственников. Медики заявили, что смерть наступила от сердечного приступа.

При повторном вскрытии патологоанатом не обнаружил сердце, часть печени и почки. Жена и дочь Хамфриса полагают, что врачи при первом обращении не имели права выписывать его и отправлять обратно в отель.

Британские СМИ обвиняют египетских врачей в незаконном изъятии органов. Отмечается, что только в этом году Каирский суд осудил за аналогичные преступления 37 человек. Однако египетская государственная информационная служба назвала утверждения о краже органов необоснованными.