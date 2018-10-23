Путешественники занимаются сексом в аэропорту чаще, чем в самолете

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Американский портал по продаже билетов исследовал, чем занимаются американцы во время ожидания рейса в аэропорту. Эксперты пришли к неожиданным выводам: люди занимаются сексом, причем в аэропорту чаще, чем в самолете, сообщает Travel and Leisure.
Так, 10% из 5000 опрошенных признались, что занимались сексом в самолете. А 8% уточнили, что они являются членами неформального клуба любителей авиасекса "mile-high-club". Его основателем считается Лоуренс Сперри, пилот и инженер, изобретатель автопилота. Согласно легенде, в ноябре 1916 года он занялся любовью с женщиной на борту самолета, летевшего в это время над Нью-Йорком. Тем самым он пытался привлечь внимание к своему новому изобретению. Для вступления в клуб достаточно купить билет на самолет и предаться плотским утехам в тот момент, когда он наберет хотя бы одну милю над землей.
Впрочем, секс в аэропорту вызывает больший интерес у опрошенных, чем занятия любовью на борту: 87% рассказали, что не раз уединялись со своими вторыми половинками в туалетах и шкафчиках аэропорта. А 17% признались, что были пойманы за этим занятием.
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