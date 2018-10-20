В Подмосковье медведей мучает бессонница

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пока москвичи радуются затянувшемуся "бабьему" лету, медведи в Подмосковье не могут впасть в спячку, так как теплая погода доставляет им дискомфорт.

"График спячки у медведей сбился. Обычно они впадают в спячку в середине октября — начале ноября, когда в Московской области наступают первые холодные дни. Все зависит от того, когда наступят холода. Но пока погода не дает им уснуть", — сообщил РИАМО зоолог, специалист по медведям Игорь Егоров.

Впрочем, по словам специалиста, медведи сейчас не представляют опасности для людей. Они уже успели набрать вес для зимовки и стали вялые, хотя и немного раздраженные.