Россияне, путешествующие с друзьями, чаще всего выбирают Грузию

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Аналитики изучили заказы за последние три года, в которых содержатся авиабилеты для 4-9 пассажиров возрасте от 18 до 35 лет, и выяснили, в какие города туристы чаще всего ездят в компании друзей, сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.

Первое место в рейтинге популярных у компаний направлений занял город Тбилиси. Второе досталось Праге, третье — Стамбулу.

Интересно, что при анализе географии поездок только женских и только мужских компаний обнаруживаются явные различия. Женщины больше любят отдыхать в Риме и Париже, а мужчины — в Амстердаме и Мюнхене.

"Все города из рейтинга подходят для активного и насыщенного отдыха с друзьями. В некоторые из них летают лоукостеры, что делает такие поездки вполне доступными. К тому же, путешествия в компании это отличный способ сэкономить на жилье или прокате авто," — комментирует директор по развитию сервиса Аркадий Гинес.

К тому же, если расходы на аренду апартаментов разделить на нескольких человек, то стоимость проживания в квартире будет значительно ниже гостиничной, иногда даже сравнимой с проживанием в хостеле.

