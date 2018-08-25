МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Туристка из Канады Линн Лок сфотографировала нечто, похожее на Лох-Несское чудовище, сообщает The Scottish Sun.

Женщина, работающая секретарем в школе, отдыхала с мужем и дочерью в Глазго, на несколько дней они отправились в горы.

На озере Лох-Несс Линн Лок примерно в 45 метрах от берега возле замка Уркхарт, где чаще всего наблюдали Несси, Лок заметила нечто, двигавшееся под водой.

"Когда мы были в замке, я заметила, что нечто движется в воде, пуская пузыри. Оно пару раз уходило под воду и снова появлялось, — рассказала туристка. — Конечно, я слышала историю Несси, поэтому сделала несколько снимков".

Отчет Линн Лок оказался седьмым за этот год и был принят Официальным реестром регистрации наблюдений Лох-Несского чудовища.

Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Существо с массивным туловищем и длинной шеей стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.