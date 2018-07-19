В Иерусалиме пройдет фестиваль искусств Mecudeshet

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 8 августа по 4 сентября в столице Израиля состоится ежегодный фестиваль искусств – Mecudeshet, сообщает министерство туризма страны.

Ярким событием фестиваля станет концерт Kulna, что в переводе с арабского означает "Все мы". Организаторы перформанса стремятся всего за одну ночь показать альтернативный Ближний Восток, где жители всех стран разделяют общие цели. Среди артистов – выдающиеся исполнители израильской, арабской и североафриканской музыки, йеменского блюза и многие другие.

Кроме того, пройдет необычное выступление в спортивном комплексе YMCA – уникальном сооружении, в интерьере которого переплетены мотивы трех монотеистических религий Израиля. Гостям будет предложено переодеться в купальные костюмы, погрузиться в бассейн и представить себя буквально в другом мире. Перформанс будет сопровождаться музыкальными инсталляциями как снаружи, так и на глубине бассейна, а также танцевальными выступлениями.

© Фото : Министерство туризма Израиля Фестиваль искусств Mecudeshet в Иерусалиме © Фото : Министерство туризма Израиля Фестиваль искусств Mecudeshet в Иерусалиме

Во дворе Фабрики (HaMiffal) – креативном пространстве Иерусалима, будет установлен золотой контейнер – "PORT-JLM". Любой желающий абсолютно бесплатно сможет заглянуть туда и попасть в Найроби, Амман или Нью-Йорк, а может на вечеринку в какой-нибудь ночной клуб на другом конце света.