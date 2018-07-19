В Иерусалиме пройдет фестиваль искусств Mecudeshet

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С 8 августа по 4 сентября в столице Израиля состоится ежегодный фестиваль искусств – Mecudeshet, сообщает министерство туризма страны.
Ярким событием фестиваля станет концерт Kulna, что в переводе с арабского означает "Все мы". Организаторы перформанса стремятся всего за одну ночь показать альтернативный Ближний Восток, где жители всех стран разделяют общие цели. Среди артистов – выдающиеся исполнители израильской, арабской и североафриканской музыки, йеменского блюза и многие другие.
Кроме того, пройдет необычное выступление в спортивном комплексе YMCA – уникальном сооружении, в интерьере которого переплетены мотивы трех монотеистических религий Израиля. Гостям будет предложено переодеться в купальные костюмы, погрузиться в бассейн и представить себя буквально в другом мире. Перформанс будет сопровождаться музыкальными инсталляциями как снаружи, так и на глубине бассейна, а также танцевальными выступлениями.
Во дворе Фабрики (HaMiffal) – креативном пространстве Иерусалима, будет установлен золотой контейнер – "PORT-JLM". Любой желающий абсолютно бесплатно сможет заглянуть туда и попасть в Найроби, Амман или Нью-Йорк, а может на вечеринку в какой-нибудь ночной клуб на другом конце света.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.