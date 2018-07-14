Китай ограничит число посетителей нового объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

ПЕКИН, 14 июл — РИА Новости. Власти Китая приняли решение ограничить ежедневное число посетителей горы Фанцзиншань в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, которая недавно была внесена в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно программе по сохранению данного объекта на 2018-2030 годы, власти провинции установили лимит посетителей, число которых не должно превышать 23 800 человек в день, сообщает агентство Синьхуа.

Также с целью защиты горы Фанцзиншань здесь запрещена вырубка и заготовка леса, любые строительные проекты, открытые горнодобывающие работы.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в ходе 42-го заседания комитета в Бахрейне в начале июля принял решение внести гору в список природных объектов Всемирного наследия.

Фаньцзиншань — самый высокий пик в горной цепи Улин в провинции Гуйчжоу. Высота над уровнем моря цепи Улин варьируется от 500 метров до 2572 метра с благоприятными условиями для произрастаниями различных видов растительности. В этой местности водятся редкие виды растений и животных, находящихся под угрозой вымирания.

В октябре 2013 года гора Фанцзиншань была включена в список природного наследия Китая, после чего была выдвинута в качестве номинанта на включение в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В общей сложности в Китае находятся 53 объекта, из них 13 природных, включенных в список Всемирного наследия Китая.