Английскому болельщику предложили стать послом туризма Татарстана

КАЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Английский болельщик Джастин Уоллей, написавший в Twitter о своём восхищении Казанью и заявивший в шутку о желании остаться в столице Татарстана, в воскресенье в ходе встречи с председателем госкомитета республики по туризму Сергеем Ивановым получил предложение стать послом туристической отрасли Татарстана.
Is there any chance I can stay in Kazan after the #WorldCup and get a job in the city's tourism department? Please 🙂 pic.twitter.com/00WtFXa9dd— Justin Walley (@JustinWalley10) 20 июня 2018 г.
В своем аккаунте ещё в первые дни ЧМ-2018 Джастин с удовольствием поделился впечатлениями о Татарстане. Судя по его твитам, в Казани Джастину нравится все – от доставившего его в город бесплатного поезда и местного национального фастфуда до зоны фестиваля болельщиков и ночных видов Казани. В одном из сообщений он написал: "Есть ли шанс остаться в Казани после чемпионата и получить работу в городском туристическом департаменте?".
"Мои слова не стоит принимать в буквальном смысле, это было просто выражение восхищения Казанью, искреннее выражение эмоций. И я удивлен реакцией, приглашением на эту встречу", — сказал Уоллей во время общения с Ивановым.
"Первая вещь, которая впечатлила – пешеходная улица Баумана, которая заканчивается Кремлем, вид на Кремль впечатляющий", — сказал Джастин, отвечая на вопрос, что больше всего ему понравилось. Главным же вопросом, который болельщик задал Иванову, стал вопрос о существовании прямых рейсов, соединяющих Казань с городами мира. Глава госкомтуризма Татарстана ответил, что из Казани существуют прямые рейсы в Прагу, Хельсинки, Франкфурт-на-Майне, Дубай, Стамбул и другие города, а также через Москву во многие города мира.
"Предлагаю вам стать послом туристической отрасли Татарстана. Мы считаем, что наша республика самая гостеприимная в России, одна из самых гостеприимных в мире. Практически все, кто приезжает сюда, остаются очарованы нашими местами. И мы хотим, чтобы люди, которые здесь побывали, рассказали об этом как можно большему числу людей в своих странах", — сказал Иванов.
В подарок болельщик получил фотоальбом с видами Казани, традиционное татарское лакомство чак-чак и тюбетейку. Уже в воскресенье он планирует выехать в Москву, чтобы посмотреть там очередной матч ЧМ-2018, а затем вернётся в Зимбабве, где сейчас тренирует одну из местных команд.
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