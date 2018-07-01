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Английскому болельщику предложили стать послом туризма Татарстана
16:0001.07.2018
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Парк болельщиков в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Английский болельщик Джастин Уоллей, написавший в Twitter о своём восхищении Казанью и заявивший в шутку о желании остаться в столице Татарстана, в воскресенье в ходе встречи с председателем госкомитета республики по туризму Сергеем Ивановым получил предложение стать послом туристической отрасли Татарстана.

​В своем аккаунте ещё в первые дни ЧМ-2018 Джастин с удовольствием поделился впечатлениями о Татарстане. Судя по его твитам, в Казани Джастину нравится все – от доставившего его в город бесплатного поезда и местного национального фастфуда до зоны фестиваля болельщиков и ночных видов Казани. В одном из сообщений он написал: "Есть ли шанс остаться в Казани после чемпионата и получить работу в городском туристическом департаменте?".

"Мои слова не стоит принимать в буквальном смысле, это было просто выражение восхищения Казанью, искреннее выражение эмоций. И я удивлен реакцией, приглашением на эту встречу", — сказал Уоллей во время общения с Ивановым.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По словам Джастина, он провел в Казани примерно 10 дней, и у него прекрасное настроение: атмосфера в городе действительно расслабляющая, здесь очень приятно отдыхать, Казань производит впечатление динамично развивающегося, растущего города, чувствуется атмосфера гостеприимства и дружелюбия. "Независимо от мероприятий, которые здесь проходят, это место действительно фантастическое и его стоит посетить", — подчеркнул он.

"Первая вещь, которая впечатлила – пешеходная улица Баумана, которая заканчивается Кремлем, вид на Кремль впечатляющий", — сказал Джастин, отвечая на вопрос, что больше всего ему понравилось. Главным же вопросом, который болельщик задал Иванову, стал вопрос о существовании прямых рейсов, соединяющих Казань с городами мира. Глава госкомтуризма Татарстана ответил, что из Казани существуют прямые рейсы в Прагу, Хельсинки, Франкфурт-на-Майне, Дубай, Стамбул и другие города, а также через Москву во многие города мира.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Болельщик сообщил также, что путешествия являются одним из его увлечений наряду с футболом, и он посетил уже более 100 стран. Решение побывать в Казани, по его словам, было осознанным. Зародилось оно ещё в 2005 году, когда Джастин совершал путешествие по странам Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркмения), но тогда побывать в Казани не удалось. "Я ценю исторические города, города с историей. И ещё очень импонирует, что Казань находится на перекрёстке культур", — отметил он.

"Предлагаю вам стать послом туристической отрасли Татарстана. Мы считаем, что наша республика самая гостеприимная в России, одна из самых гостеприимных в мире. Практически все, кто приезжает сюда, остаются очарованы нашими местами. И мы хотим, чтобы люди, которые здесь побывали, рассказали об этом как можно большему числу людей в своих странах", — сказал Иванов.

© РИА Новости / Михаил Сербин
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Он уточнил, что данный статус не накладывает на Джастина никаких юридических обязательств, но весьма ответственен морально. Стороны обменялись контактами. По словам Иванова, теперь они смогут поддерживать постоянную связь, он обещал извещать Джастина о новостях в туристической сфере Татарстана и в случае возникновения каких-то вопросов у людей, которым Джастин будет рассказывать о республике, оперативно на них отвечать.

В подарок болельщик получил фотоальбом с видами Казани, традиционное татарское лакомство чак-чак и тюбетейку. Уже в воскресенье он планирует выехать в Москву, чтобы посмотреть там очередной матч ЧМ-2018, а затем вернётся в Зимбабве, где сейчас тренирует одну из местных команд.

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-
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-
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-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
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