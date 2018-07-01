Английскому болельщику предложили стать послом туризма Татарстана

КАЗАНЬ, 1 июл — РИА Новости. Английский болельщик Джастин Уоллей, написавший в Twitter о своём восхищении Казанью и заявивший в шутку о желании остаться в столице Татарстана, в воскресенье в ходе встречи с председателем госкомитета республики по туризму Сергеем Ивановым получил предложение стать послом туристической отрасли Татарстана.

Is there any chance I can stay in Kazan after the #WorldCup and get a job in the city's tourism department? Please 🙂 pic.twitter.com/00WtFXa9dd — Justin Walley (@JustinWalley10) 20 июня 2018 г.

​В своем аккаунте ещё в первые дни ЧМ-2018 Джастин с удовольствием поделился впечатлениями о Татарстане. Судя по его твитам, в Казани Джастину нравится все – от доставившего его в город бесплатного поезда и местного национального фастфуда до зоны фестиваля болельщиков и ночных видов Казани. В одном из сообщений он написал: "Есть ли шанс остаться в Казани после чемпионата и получить работу в городском туристическом департаменте?".

"Мои слова не стоит принимать в буквальном смысле, это было просто выражение восхищения Казанью, искреннее выражение эмоций. И я удивлен реакцией, приглашением на эту встречу", — сказал Уоллей во время общения с Ивановым.

По словам Джастина, он провел в Казани примерно 10 дней, и у него прекрасное настроение: атмосфера в городе действительно расслабляющая, здесь очень приятно отдыхать, Казань производит впечатление динамично развивающегося, растущего города, чувствуется атмосфера гостеприимства и дружелюбия. "Независимо от мероприятий, которые здесь проходят, это место действительно фантастическое и его стоит посетить", — подчеркнул он.

"Первая вещь, которая впечатлила – пешеходная улица Баумана, которая заканчивается Кремлем, вид на Кремль впечатляющий", — сказал Джастин, отвечая на вопрос, что больше всего ему понравилось. Главным же вопросом, который болельщик задал Иванову, стал вопрос о существовании прямых рейсов, соединяющих Казань с городами мира. Глава госкомтуризма Татарстана ответил, что из Казани существуют прямые рейсы в Прагу, Хельсинки, Франкфурт-на-Майне, Дубай, Стамбул и другие города, а также через Москву во многие города мира.

Болельщик сообщил также, что путешествия являются одним из его увлечений наряду с футболом, и он посетил уже более 100 стран. Решение побывать в Казани, по его словам, было осознанным. Зародилось оно ещё в 2005 году, когда Джастин совершал путешествие по странам Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркмения), но тогда побывать в Казани не удалось. "Я ценю исторические города, города с историей. И ещё очень импонирует, что Казань находится на перекрёстке культур", — отметил он.

"Предлагаю вам стать послом туристической отрасли Татарстана. Мы считаем, что наша республика самая гостеприимная в России, одна из самых гостеприимных в мире. Практически все, кто приезжает сюда, остаются очарованы нашими местами. И мы хотим, чтобы люди, которые здесь побывали, рассказали об этом как можно большему числу людей в своих странах", — сказал Иванов.

Он уточнил, что данный статус не накладывает на Джастина никаких юридических обязательств, но весьма ответственен морально. Стороны обменялись контактами. По словам Иванова, теперь они смогут поддерживать постоянную связь, он обещал извещать Джастина о новостях в туристической сфере Татарстана и в случае возникновения каких-то вопросов у людей, которым Джастин будет рассказывать о республике, оперативно на них отвечать.

В подарок болельщик получил фотоальбом с видами Казани, традиционное татарское лакомство чак-чак и тюбетейку. Уже в воскресенье он планирует выехать в Москву, чтобы посмотреть там очередной матч ЧМ-2018, а затем вернётся в Зимбабве, где сейчас тренирует одну из местных команд.