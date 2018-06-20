Греческий туроператор отметил сокращение потока российских туристов

АФИНЫ, 20 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Ритмы бронирования туристов из России в Грецию сократились после роста курса евро, и вряд ли стоит ожидать роста туризма из России, считает управляющий директор компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис.
"Я с самого начала говорил, что я не ожидаю никакого роста и вряд ли будет миллион туристов в этом году. В 2017 году было 860 тысяч россиян. В этом году был большой рост первые три месяца. Но основная масса россиян приезжает с 1 мая до начала октября. Статистика аэропорта Ираклиона по прибытию россиян в мае минус 3%, Родос — минус 7%, Салоники — минус 1%. В июне будет еще меньше", — сказал Харитидис.
По его мнению, в лучшем количество российских туристов будет как в 2017. "Но это в очень хорошем случае", — добавил он.
Харитидис заметил, что после скачка курса евро в апреле лидером по продажам стала Турция.
"Турция шла просто "на ура" и била все рекорды. Но в последние недели замедлились и продажи Турции. После скачка курса доллара и евро и вообще после начала Чемпионата мира продажи сократились. И Турция в том числе", — сказал Харитидис.
Руководитель компании рассказал, что после 8-9 апреля сократилось бронирование в Грецию, произошла коррекция полетных программ, некоторые туроператоры сократили рейсы, но TEZ TOUR Greece объемы в Грецию не сокращал и не собирается этого делать.
"Так что будет либо прошлогодний показатель, либо будет некоторое сокращение потока российских туристов", — полагает Харитидис.
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