Ростуризм назвал Крым наиболее востребованным из российских курортов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Крым наиболее востребован из российских курортов, ожидается, что в этом году число туристов на полуострове превысит 6,5 миллиона, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Наибольший рост востребованности среди российский курортов демонстрирует Крым. По состоянию на 1 июня с начала года число туристов достигло более 1,5 миллионов человек, рост на 26,5% по сравнению с предыдущим годом. С связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту, нового пассажирского терминала в Симферополе, ожидается, что количество туристов в этом году вырастет на 20% и превысит 6,5 миллионов человек", — отметил он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Наиболее доступными морскими курортами в июне, по его словам, стали Анапа и Крым. Недельный отдых на двоих с перелетом из Москвы обойдется там примерно в 20-22 тысячи рублей против 28 тысяч рублей в Сочи. К курортному сезону количество пляжей увеличено до 431, на 44 пляжа больше, чем в прошлом году. Произведена реконструкция 81 отеля и санатория.

Турпоток в Краснодарском крае с 1 мая по 15 июня составил 2 миллиона человек, что на 17,8% больше, чем в прошлом году. На Черноморском побережье 32 объекта all inclusive работает в Анапе, Геленджике, Туапсинском районе, 20 объектов в таком формате действует в Крыму. Минимальная цена отдыха в Краснодарском крае и Крыму с размещением в частном секторе начинается от 550 рублей в сутки на человека.

Кроме того глава ведомства обратил внимание на расширение географии внутренних путешествий и на низкую стоимость внутреннего отдыха по сравнению с зарубежными поездками. "В этом году стали продаваться турпакеты на Камчатку, на Сахалин и на Курилы. В среднем по России путешествия в два раза будут более дешевые: 41 тысяча рублей против 82 тысяч рублей при поездке за рубеж", — добавил Сафонов.

Туристы могут не беспокоиться о финансовых гарантиях, заверил он. "Туристы в туроператорских компаниях застрахованы на сумму более 22 миллиардов рублей — это самый высокий уровень финансовой гарантии для туристов за всю историю российского выездного туризма", — обратил внимание глава ведомства.

Другой особенностью этого сезона стал повышенный интерес россиян к семейному отдыху — на него приходится более 52% запросов. Пользуются популярностью и пакетные туры по Российской Федерации — экономия в этом случае составляет до 30% по сравнению с обычным предложением, отметил Сафонов.