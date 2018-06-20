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Ростуризм назвал Крым наиболее востребованным из российских курортов
17:5320.06.2018
(обновлено:21:13 20.06.2018)
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Крым. Коктебель. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Крым наиболее востребован из российских курортов, ожидается, что в этом году число туристов на полуострове превысит 6,5 миллиона, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Вид на город Гурзуф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым принял миллион туристов с начала года

"Наибольший рост востребованности среди российский курортов демонстрирует Крым. По состоянию на 1 июня с начала года число туристов достигло более 1,5 миллионов человек, рост на 26,5% по сравнению с предыдущим годом. С связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту, нового пассажирского терминала в Симферополе, ожидается, что количество туристов в этом году вырастет на 20% и превысит 6,5 миллионов человек", — отметил он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Наиболее доступными морскими курортами в июне, по его словам, стали Анапа и Крым. Недельный отдых на двоих с перелетом из Москвы обойдется там примерно в 20-22 тысячи рублей против 28 тысяч рублей в Сочи. К курортному сезону количество пляжей увеличено до 431, на 44 пляжа больше, чем в прошлом году. Произведена реконструкция 81 отеля и санатория.

Турпоток в Краснодарском крае с 1 мая по 15 июня составил 2 миллиона человек, что на 17,8% больше, чем в прошлом году. На Черноморском побережье 32 объекта all inclusive работает в Анапе, Геленджике, Туапсинском районе, 20 объектов в таком формате действует в Крыму. Минимальная цена отдыха в Краснодарском крае и Крыму с размещением в частном секторе начинается от 550 рублей в сутки на человека.

Отдыхающие на городском пляже в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Социологи выяснили, сколько россиян хотели бы летом отдохнуть в Крыму

Кроме того глава ведомства обратил внимание на расширение географии внутренних путешествий и на низкую стоимость внутреннего отдыха по сравнению с зарубежными поездками. "В этом году стали продаваться турпакеты на Камчатку, на Сахалин и на Курилы. В среднем по России путешествия в два раза будут более дешевые: 41 тысяча рублей против 82 тысяч рублей при поездке за рубеж", — добавил Сафонов.

Туристы могут не беспокоиться о финансовых гарантиях, заверил он. "Туристы в туроператорских компаниях застрахованы на сумму более 22 миллиардов рублей — это самый высокий уровень финансовой гарантии для туристов за всю историю российского выездного туризма", — обратил внимание глава ведомства.

Другой особенностью этого сезона стал повышенный интерес россиян к семейному отдыху — на него приходится более 52% запросов. Пользуются популярностью и пакетные туры по Российской Федерации — экономия в этом случае составляет до 30% по сравнению с обычным предложением, отметил Сафонов.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Отдых в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымские власти в этом году ожидают, по разным прогнозам, от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих.Отдыхающие на пляжах Судака
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крымские власти в этом году ожидают, по разным прогнозам, от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже в Судаке.Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Генуэзской крепости в Судаке.Отдыхающие в Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Генуэзской крепости в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа центральной набережной Судака.Отдыхающие на центральной набережной Судака
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На центральной набережной Судака.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже в Судаке.Отдыхающий в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже Феодосии.Отдыхающие на пляжах Феодосии
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На пляже Феодосии.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие в Судаке.Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие в Судаке.
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0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
Матч идёт
0
Иран
0
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