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В Грузии популярность русского языка растет с развитием туризма
13:3108.06.2018
(обновлено:11:42 09.06.2018)
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Панорама Тбилиси. Архивное фото
© РИА Новости / Рухкян
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ТБИЛИСИ, 8 июн — РИА Новости. Русский язык, который в начале 2000-х годов в Грузии начали забывать, в последнее время становится все более популярным, сообщает Sputnik Грузия.

Город Тбилиси, Грузия
© Depositphotos / gregorylee
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По мере развития туризма, на улицах все чаще можно услышать русскую речь — ведь путешествовать по стране особенно любят граждане России, Армении и Азербайджана.

После распада Советского Союза каждая из входивших в него республик выбрала свой путь развития. Грузия взяла курс на Запад. Со временем английский стал самым востребованным языком после грузинского, а русский отошел на второй план.

При президенте Михаиле Саакашвили закрыли многие русские школы, на грузинских телеканалах запретили транслировать дублированные на русский язык фильмы и мультфильмы. Одно время даже распространились слухи, якобы бэндам в ресторанах и барах запрещено исполнять русские песни. Власти опровергли это, но музыканты какое-то время действовали по принципу "от греха подальше".

В такой ситуации неудивительно, что целое поколение выросло, не зная русского языка. Это подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Конечно, речь идет не о всех, так как в Грузии есть русскоязычные семьи, представители национальных меньшинств. Не секрет, что Грузия — многонациональная страна.

Русский язык в почете

В последние годы в Грузии настоящий туристический бум. Приезжают в любой сезон со всех концов света. Но особой популярностью Грузия с ее богатой и древней историей и природными красотами пользуется у соседей.

"Очень много людей приезжает из Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, но по моим личным наблюдениям, лидирует Россия. Я говорю конкретно о своих клиентах", — рассказала Sputnik Грузия частный экскурсовод Нателла Инасаридзе.

Ужин в грузинском ресторане. Архивное фото
© Depositphotos / kljkljh
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А что связывает страны постсоветского пространства? Естественно, знание языка. Так что, вместе с русскоговорящими туристами в Грузию вернулся русский язык, а точнее спрос на владеющих им гидов, обслуживающий персонал гостиниц, ресторанов и даже продавцов магазинов.

"Наши сотрудники свободно владеют русским языком, и при приеме на работу нашим основным требованием является владение русским языком. Если человек не знает его, то он автоматически не рассматривается на должность в нашей компании", — рассказала Sputnik Грузия сотрудник туристической компании Марина Орехова.

Специалисты сферы туризма утверждают, что гиды со знанием русского языка зарабатывают очень хорошо. К примеру, один экскурсионный день стоит в среднем 100 лари (около 40,9 доллара), при том, что средняя месячная зарплата в Грузии — 1100 лари (более 449 долларов). А некоторые квалифицированные русскоговорящие гиды могут получать и по 100 долларов в день. Часто график у них расписан на много недель вперед, а в сезон — даже на много месяцев вперед.

Однако представители туристических компаний говорят, что работать в этой сфере, особенно гидом — большой труд.

Курорт Бакуриани в Грузии
© РИА Новости / Роман Денисов
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"Зарплата гида в сезон, конечно, очень конкурентная, но работа с людьми не всем подходит. Это постоянное накопление и пополнение базы знаний, любовь к истории, к любопытным фактам, желание делиться любовью к своей стране. Далеко не все смогут найти контакт с незнакомыми людьми, держать внимание, долго находиться в дороге и многое другое. Работа экскурсовода — это настоящий труд", — поделился представитель турагентства.

Учимся с детства

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Наряду с ростом спроса на квалифицированных работников туристической сферы со знанием языков, повысился спрос на русскоязычных нянь. Сегодня, если в семье не говорят по-русски, очень мало шансов выучить язык самому. В школах его преподают в качестве второго иностранного языка, а во дворах и на улицах в основном все говорят по-грузински, не считая, конечно, туристов.
В этой ситуации родители нашли хороший выход — нанимать нянь со знанием русского языка, чтобы потом не приходилось отдавать детей на дорогостоящие курсы или приглашать не менее дорогих педагогов на дом.

В Тбилиси в среднем заработная плата нянь, в том числе со знанием языков, с учетом 24 рабочих дней в месяце, от 500 до 1000 лари. За эти деньги родители получают двойную услугу — за их детьми присматривают и учат языку. Как известно, в детстве новый материал усваивается намного быстрее и легче. А еще говорят, что дети, изучающие иностранные языки, опережают своих сверстников в развитии.

Возможно, следующее поколение в Грузии будет свободно говорить не только на грузинском, но и на русском и английском языках. Сегодня же русский язык в стране знают лучше, чем английский. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

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