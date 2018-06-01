МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Новой Зеландии спасатели помогли британке, упавшей в расщелину в районе горного массива Тонгариро, сообщает Scoop Media.

В службу спасения поступил звонок от испуганной туристки, чья подруга поскользнулась на горном хребте и упала вниз. Сначала было неизвестно, жива ли упавшая девушка, она не отвечала на крики.

Потом оказалось, что она потеряла сознание, а когда очнулась, смогла докричаться до подруги.

Оставшуюся на хребте женщину подняли в вертолет, пострадавшей была оказана первая помощь, затем ее доставили в город Роторуа для дальнейшего лечения. Женщине удалось выжить после падения практически со стометровой высоты.

Вулканический массив Тонгариро находится на территории одноименного национального парка, старейшего в Новой Зеландии. На склонах вулканов проводились съемки трилогии "Властелин колец".