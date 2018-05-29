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Социологи выяснили, сколько россияне планируют потратить на летний отдых
Сюжет:
"Общественные мнения" (379)
13:3329.05.2018
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Туристы на пляже. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Россияне оценивают расходы на летний отдых в этом году примерно в 44,2 тысячи рублей на одного члена семьи, что на 11% больше, чем годом ранее, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Предполагаемые траты на выездной отдых год к году продолжают расти: в 2018 году россияне, планирующие отдохнуть летом вне дома, потратят в среднем 44 205 рублей (из расчета на одного члена семьи), что на 11% больше, чем в 2017 году", — говорится в материалах исследования, представленных во вторник.

Годом ранее средняя сумма планируемых расходов на поездку в отпуск, по данным ВЦИОМ, составляла 39 806 рублей. Жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также респонденты с высоким достатком традиционно планируют потратить на летний отдых больше — в нынешнем году средние суммы составили 54 865 рублей и 55 930 рублей соответственно.

Большая часть респондентов планируют оплатить поездку из специально отложенных на эти цели средств — об этом сообщили 45% тех, кто планирует куда-то ехать в отпуск. Более четверти (26%) опрошенных сказали, что оплатят поездку из текущих финансов, а 11% планируют вложить в отпуск дополнительный заработок, например, премию или деньги за подработку.

Добыча золота
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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"В целом, люди рассчитывают преимущественно на свои силы: лишь 4% предполагают взять кредит, 2% — взять в долг у родственников/друзей, 3% — отдохнуть за счет близких", — указано в материалах ВЦИОМ.

Как следует из результатов опроса, каждый четвертый отдыхающий (24%) надеется, что отдохнет в этом сезоне лучше, чем в прошлом; еще 9% опасаются, что отдых будет хуже, а почти две трети (63%) не ждут изменений по сравнению с прошлым годом.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14-15 и 20-21 мая среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2004-2016 годах проводились квартирные опросы, в 2017 году – телефонный опрос с ежедневным объемом выборки 600 человек.

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