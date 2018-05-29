Определены самые популярные у россиян зарубежные направления

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В первом квартале 2018 года российские граждане совершили почти восемь миллионов поездок за рубеж, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает АТОР со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ России.

При этом чуть менее двух третей из этих поездок (62,5%) были совершены в 10 стран-лидеров по объему выездного потока. Это Финляндия, Абхазия, Казахстан, Таиланд, Китай, Эстония, Украина, ОАЭ, Германия и Польша.

Лидировала по объемам выездного потока Финляндия — почти 810 тысяч поездок россиян (это на 1% меньше, чем год назад). В среднем по году около 19% россиян посещают Финляндию как туристы, при этом только 4% покупают туда пакетные туры.

В Китай в январе-марте было совершено 479,5 тысяч поездок российских граждан (это примерно столько же, сколько и в прошлом году). Основное туристическое пляжное направление Китая, популярное зимой у наших соотечественников – остров Хайнань.

Кстати, наибольший годовой прирост выездного потока в январе-марте показали классические туристические "зимние пляжные" направления.

Более полумиллиона поездок российских туристов пришлось на Таиланд. Турпоток в ОАЭ в январе вырос на 68,5%.

Вьетнам продемонстрировал рост на 15%. Хороший прирост в первом квартале 2018 года показали и европейские горнолыжные направления.