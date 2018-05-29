Представители турбизнеса оценили назначение Голодец куратором туризма

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российский туристический бизнес с энтузиазмом воспринял назначение вице-премьера Ольги Голодец куратором культуры, спорта и туризма в новом составе правительства РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, официально закрепляющий за десятью вице-премьерами нового кабмина их обязанности. За культуру, спорт и туризм теперь отвечает Ольга Голодец.
Тюрина отметила, что для турбизнеса это обнадеживающая новость, и напомнила, что в прежнем составе правительства Голодец отвечала, в частности, за социальную защиту и в этом качестве курировала детский отдых.
"В декабре 2015 года она возглавила Координационный совет по развитию туризма при правительстве РФ. Благодаря ее поддержке с 1 июня 2016 года дети от 10 до 17 лет получили возможность ездить по России на поездах дальнего следования со скидкой 50%. Ранее проезд по специальному тарифу для этого возраста распространялся только на учебный период", — рассказала собеседница агентства.
Она так же подчеркнула, что большую надежду туроператоры возлагают на Голодец в плане отмены возрастного ценза для туристических автобусов.
"16 мая вице-премьер подписала протокол заседания Координационного совета по развитию детского туризма в РФ, прошедшего 25 апреля. По итогам обсуждения проблем организации детского отдыха в документе зафиксировано поручение Минтрансу совместно с Минпромторгом и МВД РФ внести в правительство нормативный правовой акт, исключающий из правил перевозки групп детей запрет на использование автобусов старше 10 лет. Соответствующий правовой акт Минтранс должен внести в правительство до 1 июня 2018 года", — уточнила Тюрина.
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