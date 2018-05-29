Названы самые популярные курорты для отдыха с детьми

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Сервис бронирования Tvil.ru выяснил, какие города России туристы чаще всего выбирают для семейного отдыха этим летом, сообщается на официальном сайте сервиса.

Рейтинг составлен на основании данных о бронировании отелей и апартаментов для проживания с детьми.

В первую десятку вошли Сочи, Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь. При этом дешевле всего обойдется проживание в Анапе и Евпатории (в среднем по две тысячи рублей в сутки). Самое дорогое место из десяти — Ялта (больше двух с половиной тысяч рублей).

В Краснодарском крае по показателю длительности пребывания лидируют Анапа и Ейск, в Крыму — Евпатория и Судак. В среднем семьи с детьми отдыхают на курортах около десяти дней.