В Россию приехало почти на 40% больше туристов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В первом квартале этого года поток из основных десяти туристических стран вырос в годовом выражении на 38%, при этом лидируют по объемам и темпам страны Азии, сообщает АТОР со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ России.

Всего за период с января по март в Россию въехало более шести миллионов иностранцев, 72 % из которых – граждане СНГ. Абсолютное большинство прибыли из Украины (на 6% ниже прошлогоднего показателя), Казахстана (рост — 2,1%) и Узбекистана (рост — 5,3%).

В то же время, основные страны-поставщики туристов в Россию нарастили турпоток (число граждан, указавших целью своей поездки в Россию "туризм") даже в низкий сезон. Больше всего зарегистрировано граждан Китая (рост — 49%), далее следует Южная Корея (рост – 65%) и Израиль (рост – 16%).

Четвертое место по туристическому потоку в Россию занимает Германия (рост — 8%), пятое – Франция (рост – 19%). Также в десятку входят Италия, Турция, Таиланд, Великобритания и США.