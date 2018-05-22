Роспотребнадзор проверил турецкие отели

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе проверки турецких отелей 14-17 мая выяснил, что по сравнению с предыдущим годом в Турции были приняты дополнительные меры, направленные на борьбу с возникновением и распространением инфекций среди отдыхающих, сообщается на сайте ведомства.
"По сравнению с предыдущим годом в Турции приняты дополнительные меры по предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди отдыхающих, в том числе предложенные специалистами Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.
Как сообщается, были усилены меры по обеспечению чистой водой и безопасными продуктами питания, уделено большое внимание подготовке работы бассейнов, персонала, а также проведены мероприятия по улучшению выявления и лабораторной диагностики инфекций, организации противоэпидемических мероприятий.
Кроме этого, в ходе визита в Турцию обе стороны договорились о тесном взаимодействии в целях предупреждения угроз для здоровья российских туристов и обсудили дальнейшие направления сотрудничества в борьбе с распространением инфекционных заболеваний.
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