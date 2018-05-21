Крымский мост стал туристической достопримечательностью, отметил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Глава республики Крым Сергей Аксенов на встрече с руководством РАН в Симферополе заявил, что Крымский мост уже стал туристической достопримечательностью.

"Туристы сегодня въезжают в Крым, могут Крымский мост посмотреть – сегодня как объект туристический… Многие ездят просто посмотреть, мне столько знакомых звонили, просто обскакались, туда-сюда проехали (через пролив. — ред), чтобы просто посмотреть и прикоснуться к чему-то хорошему", — сказал Аксенов академикам, которые в воскресенье побывали в Керчи и проехали через Крымский мост.

Почти 90 тысяч транспортных средств проехало в обе стороны с момента открытия движения по Крымскому мосту, сообщили ранее в инфоцентре моста.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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