Все круизы на теплоходе "Князь Владимир" отменены до августа

Круизные маршруты из Сочи в Севастополь на лайнере "Князь Владимир" отменены до августа "по техническим причинам", пишет RATA-news.

Ближайшая дата, на которую можно купить билет – 5 августа.

Туристам предлагается получить денежную компенсацию за несостоявшийся круиз или воспользоваться альтернативной поездкой по рекам России. Как пояснил Андрей Михайловский, руководитель компании, выступающей генеральным агентом по продаже круизов на теплоходе "Князь Владимир", подавляющая часть туристов выбирает второй вариант. "Люди уже настроились на отдых в конкретные сроки и понимают, что могут не успеть найти что-то подходящее за те же деньги. К тому же мы предлагаем им различные интересные варианты и бонусы", – заметил он.

Продажи на нынешний сезон, по словам Михайловского, начались еще в ноябре 2017 года, к апрелю 2018-го было продано почти 70% от объема прошлого года, это примерно 40% всех круизов на "Князе Владимире".

Первый в этом году круизный рейс "Князя Владимира" из Сочи в Крым, который должен был состояться 29 апреля, перенесли на 6 мая из-за неисправности.

Однако в ночь на 6 мая в моторном отсеке теплохода "Князь Владимир" произошел пожар. Сейчас ведутся ремонтные работы.