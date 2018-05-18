В Ирландии открывается первый в стране нудистский пляж, но для "моржей"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Ирландии откроется первый в стране официальный нудистский пляж на побережье Дублинского залива, где летом температура воздуха прогревается максимум до +19 градусов, сообщает АТОР.

Место для такого отдыха выбрано очень живописное: на острове Далки недалеко от Дублина.

Президент ассоциации ирландских натуристов Пэт Галлахер считает, что официальное разрешение нудизма приведет к туристическому буму: в страну потянутся европейские поклонники этого отдыха.

Уже есть заявки от обществ немецких нудистов на летние каникулы в Далки.

Между тем муниципалитет Далки уже получил 60 жалоб от местных жителей, которые не хотят "туристической славы на наготе" и бояться за психическое здоровье своих детей.

Организаторы пляжа утверждают, что несовершеннолетних если и будут пускать на пляж, то только в сопровождении родителей. Кроме того, на пляже появятся специальные таблички, которые предупредят людей о специфике данной территории.

При этом наблюдатели в Далки удивляются "отваге" тех, кто будет готов загорать нагишом. Летом температура воздуха едва поднимается до 19 градусов тепла, а в Дублинском заливе температура воды колеблется от 7 до 14 градусов. Так что даже закаленные местные жители не рискуют обнажаться и предпочитают заходить в море в гидрокостюмах.