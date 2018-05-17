Туризм в России остро нуждается в господдержке

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Государственная поддержка внутреннего и въездного туризма в России в условиях жесткой конкуренции с зарубежными выездными направлениями приобретает критически важное значение, глава Ростуризма Олег Сафонов.
Он отметил, что уровень конкуренции с выездными направлениями вырос, и уточнил, что за российского туриста жестко борется Турция, активизировался Египет.
"Это, безусловно, благо для отечественного потребителя, для которого расширяются возможности. Однако иностранными государствами реализуются меры поддержки национального турбизнеса, которые ставят российские курорты в заведомо проигрышное положение", — считает чиновник.
В качестве примера он рассказал, что Турецкая Республика субсидирует привоз туристов на свою территорию: 9 тысяч долларов за один чартерный рейс, 40 долларов за каждого круизного туриста в 2018 году.
Кроме того, власти Турции компенсируют 50% рекламных затрат российских туроператоров на продвижение турецкого турпродукта. По данным открытых источников в 2017 году, на продвижение в России ими было направлено 7 миллионов долларов США.
Глава ведомства добавил, что египетские власти платят туроператорам 30 долларов за каждого привезенного иностранного туриста.
"Израиль компенсирует российским туроператорам 40% рекламных затрат на продвижение израильского турпродукта в России, а также платит 45 евро за каждого привезенного в страну туриста. И таких примеров много", — продолжил докладывать факты Сафонов.
"В сложившихся условиях господдержка туризма в России приобретает критически важное значение. Особенно в части стимулирования турператоров в сегментах внутреннего и въездного туризма", — резюмировал докладчик.
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