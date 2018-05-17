Отели в Британии предлагают туристам пожить "как принц Гарри и Меган Маркл"

ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские отели предлагают туристам специальные пакеты в дни празднования свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, позволяющие почувствовать себя королевскими особами.

Отели подготовились к торжественному событию заранее и ждут наплыва гостей, сообщили РИА Новости в британской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса UK Hospitality.

По словам исполнительного директора ассоциации Кейт Николс, точную статистику о количестве туристов, прибывших в Британию на празднование королевской свадьбы, можно будет получить лишь по окончании торжества. Однако представители гостиничного бизнеса ожидают большого наплыва гостей, отметила она. "Многочисленные отели в Виндзоре и Лондоне разработали специальные пакеты для тех, кто хотел бы отпраздновать свадьбу, поэтому есть много возможностей отметить это событие", — сказала Николс РИА Новости.

Многие известные гостиницы в Лондоне начали заблаговременно предлагать особые условия по случаю королевской свадьбы. Например, Hotel Café Royal, располагающийся на Риджент-стрит в Лондоне, предлагает специальный свадебный пакет с 1 апреля по 21 июня. Воспользовавшись этим предложением, гости могут ощутить себя королевскими особами, пожив, "как Гарри и Меган", говорится в описании услуги.

В пакет стоимостью от двух тысяч фунтов стерлингов входит ночь в роскошном номере отеля, посещение достопримечательностей Лондона и экскурсия в Виндзор по местам проведения свадьбы, включая часовню, где пройдет венчание, а также в апартаменты, где принц Гарри и Меган проведут дни накануне торжества. После прогулок гостям отеля предлагается отдохнуть в роскошном спа-центре.

Туристическая индустрия надеется хорошо заработать в эти майские дни, поделились в UK Hospitality.