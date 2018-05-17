Отели в Британии предлагают туристам пожить "как принц Гарри и Меган Маркл"

ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские отели предлагают туристам специальные пакеты в дни празднования свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, позволяющие почувствовать себя королевскими особами.
Отели подготовились к торжественному событию заранее и ждут наплыва гостей, сообщили РИА Новости в британской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса UK Hospitality.
По словам исполнительного директора ассоциации Кейт Николс, точную статистику о количестве туристов, прибывших в Британию на празднование королевской свадьбы, можно будет получить лишь по окончании торжества. Однако представители гостиничного бизнеса ожидают большого наплыва гостей, отметила она. "Многочисленные отели в Виндзоре и Лондоне разработали специальные пакеты для тех, кто хотел бы отпраздновать свадьбу, поэтому есть много возможностей отметить это событие", — сказала Николс РИА Новости.
Многие известные гостиницы в Лондоне начали заблаговременно предлагать особые условия по случаю королевской свадьбы. Например, Hotel Café Royal, располагающийся на Риджент-стрит в Лондоне, предлагает специальный свадебный пакет с 1 апреля по 21 июня. Воспользовавшись этим предложением, гости могут ощутить себя королевскими особами, пожив, "как Гарри и Меган", говорится в описании услуги.
В пакет стоимостью от двух тысяч фунтов стерлингов входит ночь в роскошном номере отеля, посещение достопримечательностей Лондона и экскурсия в Виндзор по местам проведения свадьбы, включая часовню, где пройдет венчание, а также в апартаменты, где принц Гарри и Меган проведут дни накануне торжества. После прогулок гостям отеля предлагается отдохнуть в роскошном спа-центре.
Туристическая индустрия надеется хорошо заработать в эти майские дни, поделились в UK Hospitality.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.