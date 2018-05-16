Пострадавшая от браконьера самка леопарда родила котенка в Приморье

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В национальном парке "Земля леопарда" удалось сфотографировать чудом выжившую после браконьерской ловушки в Китае самку дальневосточного леопарда с котенком, сообщает сайт заповедника.

Пятнистая хищница Алекса оказалась в металлической петле в 2014 году, когда покинула родину, преодолев российско-китайскую границу. Обнаружившие ее на снимках фотоловушек специалисты "Земли леопарда" были уверены, что надежды на спасение практически нет. Алекса была серьезно ранена.

Но позже, в 2016 году, пострадавшая кошка вновь оказалась в объективах камер, причем сразу с двумя котятами. Таким образом, Алексе удалось не только избавиться от смертельных пут ловушки, получив огромный шрам, но также найти себе пару и выносить детенышей.

Во время последней проверки фотоловушек выяснилось, что Алекса вновь принесла на свет маленького дальневосточного леопарда.

Публикация от Нацпарк "Земля леопарда" (@amurleo_land) 15 Май 2018 в 9:59 PDT

Автоматическая камера запечатлела, как самка проводит по заповедному лесу нового котенка, который, как и его мама, находится в прекрасной форме.

При этом Алекса смогла благополучно вырастить и воспитать предыдущий выводок. Один из ее детенышей, уже взрослый, был зарегистрирован сразу несколькими камерами.