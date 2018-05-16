Россиянам понадобятся международные права для аренды автомобиля в Греции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российским туристам в Греции, желающим взять автомобиль в аренду, в этом году обязательно потребуются права международного образца, сообщает АТОР.
По сообщению греческих СМИ, туристам из стран, не входящих в Европейский Союз, теперь разрешено арендовать автомобиль или мотоцикл в Греции, только если они имеют международные права в дополнение к их национальным водительским документам.
В случае нарушения данных правил, туристы и компания, которая отдала им автомобиль в аренду, будут оштрафованы, а арендованный транспорт будет конфискован.
В АТОР поясняют, что "есть закон, который предусматривает наличие международных прав как дополнения к основному водительскому удостоверению". Он существует давно, но не был в активном действии.
"Из-за того, что гражданам третьих стран, в том числе, россиянам, арендующим машины в странах ЕС, очень часто в случае аварийных ситуаций страховые не покрывали ущербы, принято решение реанимировать данный закон", — говорит Георгий Масманидис, руководитель туроператорской компании в Греции. Так что этим летом он уже будет "действовать в полную силу". По словам, это касается это не только Греции, но и всех стран, входящих в Европейский союз.
На данный момент греческие компании по аренде автомобилей подтверждают тот факт, что они получили напоминание об этом законе повторно с момента его выхода.
"При этом некоторые компании оставляют за собой право предоставления автомобилей гражданам третьих стран без международных документов, однако в этом случае они несут полную ответственность за все страховые случаи", — говорит Георгий Масманидис.
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