Ростуризм предлагает сделать обязательной "электронную путевку"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму считает необходимым законодательно закрепить обязательность использования системы "Электронная путевка" участниками рынка, заявил руководитель ведомства Олег Сафонов.

Выступая с докладом в рамках правительственного часа в Совете Федерации, он выразил сожаление, что сейчас существенная часть туристского бизнеса находится в "серой" и "черной" зонах.

"Через многие туристические компании осуществляются незаконные финансовые операции, связанные с нелегальным выводом денежных средств за рубеж, теневой продажей денежной наличности и тому подобное. Соответствующие факты регулярно выявляются Центральным банком Российской Федерации в ходе надзорной деятельности", — пояснил Сафонов.

По его мнению, "Электронная путевка" позволит получать данные о количестве, составе и стоимости реализованных туров, повысить прозрачность рынка туристских услуг и станет инструментом пресечения незаконных финансовых операций в сфере туризма.

"Кроме того, она будет способствовать повышению уровня безопасности россиян, путешествующих за рубежом. Точная информация о количестве наших граждан, отдыхающих в других странах, сроках их пребывания, датах вылета и отелях, в которых они размещены, очень важна для оказания помощи туристам в нештатных ситуациях", — прокомментировал ситуацию глава ведомства.

"В целях защиты прав и обеспечения безопасности туристов считаем необходимым законодательно закрепить обязательность использования системы "Электронная путевка" участниками рынка", — резюмировал Сафонов.