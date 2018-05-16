Главный аэропорт Израиля готовится принимать 25 миллионов пассажиров в год

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве будет расширен в связи с летним туристическим бумом 2018 года, сообщает Министерство туризма Израиля.

Третий терминал Международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона увеличится на 36 000 квадратных метров за счет постройки четырехэтажного здания. В новой зоне будут расположены: система досмотра, 56 дополнительных стоек регистрации, а также 32 дополнительных стойки на цокольном этаже.

На модернизацию выделят около миллиарда шекелей из бюджета аэропорта. Здание будет соединяться с основным терминалом при помощи моста.

Ожидается, что этим летом в главном авиахабе Израиля совершит посадку рекордное количество бортов. На цокольном этаже в преддверии летнего сезона появится временно работающий зал площадью 2 500 квадратных метров, с дополнительными 25 стойками регистрации и зоной отдыха, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта.

В наиболее загруженные дни главный воздушный хаб страны обслуживает в день более 100 000 пассажиров и более 630 рейсов осуществляют взлет и посадку в аэропорту.

В 2019 году аэропорт имени Давида Бен-Гуриона войдет в категорию "крупнейших аэропортов в мире" — его пропускная способность составит более 25 миллионов пассажиров в год.