В следующем году РЖД начнет продавать невозвратные билеты

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В 2019 году в продаже появятся невозвратные железнодорожные билеты в купе на поезда дальнего следования, сообщает "РЖД ТВ".

Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозёров. Напомним, соответствующий закон о спецтарифах Госдума приняла в апреле. Теперь пассажиры смогут выбирать — купить либо дорогой билет, либо дешевый невозвратный. В плацкартных и общих вагонах, где стоимость проезда регулирует государство, такие тарифы вводить не планируется.

Напомним, пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, или смерти члена семьи, — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.