В Испании открылся парк для наблюдения за звездами

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В городе Альбанья, расположенном в провинции Жирона, начал работу первый в Испании международный тематический парк "Темное небо", сообщает "Испания по-русски".

Такое название он получил благодаря крайне низкому уровню светового загрязнения. В зоне площадью 90 квадратных километров звездное небо видно наиболее отчетливо.

Это место было выбрано для строительства обсерватории, которая открылась в июле прошлого года.

Звания парка "Темное небо" Альбанья удостоилась от организации International Dark Sky Association (IDA) несколько месяцев назад. В это время здесь уже велась работа над проектом, призванным совместить астрономию с музыкой и устроить из этого масштабное шоу. По мнению организаторов, это привлечет и детей, и взрослых.

Ранее представление ограничивалось трансляцией по гигантскому экрану участков звездного неба, которые показывал телескоп "в прямом эфире", с предоставлением информации о них.

Теперь неотъемлемой частью астрономического спектакля стала музыка, которую сочинил друг основателя обсерватории Пере Герры, композитор Пеп Сала.

Помимо этого в парке была возведена трибуна вместимостью 150 человек, организована подсветка и устроен подогрев сидений в холодные вечера.

С июля 2017 года обсерваторию посетило более пяти тысяч туристов – преимущественно проживающих на территории Каталонии. Организаторы шоу рассчитывают на увеличение аудитории за счет иностранцев и гостей из других регионов Испании.