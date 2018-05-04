Чечня пригласила гостей на "Шашлык-Машлык"

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В Грозном открылся II Международный фестиваль туризма и активного отдыха "Шашлык-Машлык", все выходные жителей и гостей города ждут кулинарные изыски и развлекательная программа, сообщает Ростуризм.
В этом году фестиваль "Шашлык-Машлык" вошёл в список интересных гастрономических событий, приуроченных к ЧМ-2018.
В фестивале принимают участие рестораторы и отельеры не только из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, но и из всех 11 регионов проведения матчей мирового футбольного первенства.
Яркими событиями фестивальной программы станут гастрономический поединок шеф-поваров из городов-участников ЧМ-2018, а также товарищеский футбольный матч.
Для гостей и участников фестиваля предусмотрены экскурсионные туры по туристским маршрутам Чечни.
"В настоящее время туристская сфера в Чеченской Республике находится на подъёме, — сообщают в пресс-службе Ростуризма. — В прошлом году регион посетили 130 тысяч туристов, что на 249% больше, чем было в 2014 году".
В прошлом году только фестиваль "Шашлык-Машлык" за один день привлек в Грозный две тысячи человек – 2,5% от турпотока на всей территории республики за весь предшествующий год.
"Фестиваль обеспечил существенный медийный резонанс: миллионы читателей узнали о возможностях Чеченской Республики в гастрономическом и событийном туризме", – заявил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
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