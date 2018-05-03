200 гостей на одного жителя. Рейтинг самых туристических городов России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Определен рейтинг городов России по числу туристов на одного жителя, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа туристической посещаемости городов по отношению к их населению по итогам 2017 года. В рейтинг не вошли города-курорты.

Топ-5 городов России по посещаемости на душу населения у туристов составляют Плёс в Ивановской области (210 туристов в год на одного жителя), Суздаль во Владимирской области (175 туристов на жителя), Болгар в Татарстане (63 туриста), Кириллов в Вологодской области (47 туристов) и Мышкин в Ярославской области (32 туриста).

В "десятку" попали Городец, Сергиев Посад, Углич, Выборг и Коломна.

По данным ТурСтат, в самые посещаемые города России на душу населения туристы приезжают в среднем на один-два дня в основном в выходные и праздничные дни.